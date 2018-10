Dit spookachtige wezen is de unieke ‘Dumbo’-octopus kv

28 oktober 2018

05u12

Bron: National Geographic, Gizmodo 0 Dieren Wetenschappers aan boord van E/V Nautilus, een schip dat wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, hebben met een op afstand bestuurde onderzeeër beelden gemaakt van een spookachtige octopus met doorzichtige vinnen, die lijken op flapperende oren zoals die van Disneyfiguurtje Dumbo de olifant.

De onderzoekers verkenden de Davidson Seamount, een onderzeese vulkaan op zo’n 130 kilometer voor de kust van Californië, toen dinsdag plots dit mysterieuze zeewezen verscheen, tot verrukking van de onderzoekers die hun enthousiasme hoorbaar niet kunnen onderdrukken.

Volgens Chad King, hoofdwetenschapper van de Nautilus, was het een unieke ervaring om de 60 centimeter lange octopus tegen te komen. “Het is erg bijzonder om er eentje in leven te zien. Zoiets zie je niet elke dag”, zegt hij. “Het is geen zeldzame soort, maar het is zeldzaam om er eentje tegen te komen. De kans is klein, omdat we op een klein plekje in de diepe oceaan zitten.”





Deze octopussen van het geslacht Grimpoteuthis, die omwille van hun bijzondere vinnen ook Dumbo-octopussen worden genoemd, leven in de Atlantische en Stille Oceaan op een diepte van zo’n 3.000 à 4.000 meter, waardoor ze moeilijk te bestuderen zijn. De meerderheid van hun dagen zweven de dieren net boven de zeebodem. Hier jagen ze op prooien als schaal-, schelpdieren en wormen en leggen ze hun eitjes.

Hoewel ze er schattig uitzien, zijn deze octopussen geen doetjes: wanneer ze een prooi te pakken krijgen, vormen ze met hun lichaam een ballon rondom de prooi om haar zo te verorberen.