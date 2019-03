Dit maakt je dag goed: parkiet speelt ‘kiekeboe’ met kat van de buren

Redactie

21 maart 2019

13u56

Bron: KameraOne 0

De tweejarige halsbandparkiet Oscar uit Canterbury in Nieuw-Zeeland speelt verstoppertje met de kat van de buren. De parkiet en de kat zijn gescheiden door een raam, tot groot geluk van Oscar waarschijnlijk. Want de kat is niet echt onder de indruk van Oscars schattige ‘kiekeboe’.