Dit koddige, dronken dikkerdje is in Nieuw-Zeeland vogel van het jaar

16 oktober 2018

21u22

Bron: Science Alert, The Guardian 0 Dieren De inwoners van Nieuw-Zeeland hebben hun inheemse vruchtenduif uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar. De bolronde kererū, zoals ze lokaal heet, wordt door natuurbeschermingsorganisatie Forest & Bird, die de wedstrijd organiseerde, “klungelig, dronken, gulzig en glamoureus” genoemd. Klinkt intrigerend.

De Nieuw-Zeelandse vruchtenduif is een inheemse soort die in het land zowel op het Noorder- als het Zuidereiland leeft. Deze flink uit de kluiten gewassen houtduif wordt van snavel tot staart zo’n 50 centimeter lang en is bekend voor haar acrobatische vluchten, het geruis van haar vleugels en ook... haar totaal gebrek aan zelfdiscipline.

Openbare dronkenschap

De kererū leeft zowel in de stad als op het platteland en houdt ervan om zich vol te proppen met rot fruit, dat ze vindt op de grond. Maar wanneer de oogst te overvloedig is, kan dat al eens verkeerd uitdraaien. De vogels worden dan immers zo dronken van de gefermenteerde vruchtjes dat ze hun evenwicht verliezen en uit de bomen vallen.

Zo werd een Nieuw-Zeelands vogelopvangcentrum in 2013 overspoeld met benevelde duiven die door bezorgde burgers werden binnengebracht. “Ze kwamen zo dronken als wat binnen”, vertelde Robert Webb, manager van het Native Bird Recovery Centre in Whangarei aan The New Zealand Herald. “Het was absurd. We kregen mensen binnen die hun hele armen vol hadden met deze ladderzatte duiven.”

Your #BirdOfTheYear for 2018 is that absolute unit, the roundest boi, the devourer of fruit, the whooshiest of whooshes, the mighty kerurū. A big round of applause for the kererū, as well as for @Kereru4PM who ran a top campaign. https://t.co/BMjEN8Pymp pic.twitter.com/Lsf3w0FKGA Forest & Bird(@ Forest_and_Bird) link

Gevaar op de weg

Maar alle gekheid ter zijde: de kererū is ook een van de weinige vogels die groot genoeg is om de zaden van grote inheemse bomen zoals de karaka, miro, tawa en taraire in te slikken en ze speelt dan ook een sleutelrol in het voortbestaan van de boomsoorten.

“De kererū is een van onze meest herkenbare vogels. Ze wordt vaak gehoord voor ze gezien wordt”, vertelde Megan Hubscher van Forest & Bird aan Radio NZ. “het is een van de weinige vogels die het OK doet bij ons. Slechts een op de vijf inheemse vogels in Nieuw-Zeeland neemt toe in aantal of is stabiel, 80 procent gaat erop achteruit. Maar de kererū doet het behoorlijk goed.”

In sommige regio’s is de vogel echter wel bedreigd: dat is vooral te wijten aan het gebrek aan controle op roofdieren. Maar in de regio’s waar de vogelsoort het wel goed doet, staan borden langs de weg om automobilisten te waarschuwen voor vliegende kererū: die kunnen door hun omvang en gewicht immers zware schade aanrichten.

Jacht verboden

In het verleden werd er op de vogels gejaagd voor hun vlees en pluimen, maar nu zijn ze een beschermde diersoort en is de kererūjacht verboden. Sommige Maoristammen mogen wel nog jacht maken op de vogels, waarvan ze de botten en pluimen gebruiken in culturele aangelegenheden. De vogels mogen dan ook gegeten worden tijdens speciale aangelegenheden.

In het Nederlands noemt met deze duif ook de ‘tuinbroekduif’: met haar witte buik en witte bretellen lijkt het immers alsof ze een tuinbroek draagt.