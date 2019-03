Dit jaar al bijna 1.000 dode dolfijnen aangespoeld voor Atlantische kust van Frankrijk LH

20 maart 2019

13u18

Bron: The Independent 0 Dieren De Atlantische kust van Frankrijk lijkt steeds meer op een kerkhof voor dolfijnen. Sinds het begin van het jaar vonden al bijna duizend dieren er de dood. De internationale organisatie Sea Shepherd ontdekte vorige week nog meerdere aangespoelde en verminkte dolfijnen in de badplaats Les Sables d’Olonne, nabij de bekende havenstad La Rochelle.

Sinds het begin van het jaar vonden aan de Atlantische kust al zevenhonderd dolfijnen de dood volgens cijfers van het wetenschappelijk observatorium Pelagis de La Rochelle. Maar sinds eind december zouden er al 990 kadavers zijn aangespoeld volgens Sea Shepherd.

“Dolfijnen zijn een gevoelige soort die hun weinige nakomelingen traag reproduceren. Tegen de tijd dat de achteruitgang zichtbaar is, is het meestal te laat”, zei een woordvoerder van activistische groep Sea Shepherd. “Als we in de toekomst nog dolfijnen in Frankrijk willen zien, zijn onmiddellijke maatregelen noodzakelijk. De Franse staat is echter doof voor alle waarschuwingen van wetenschappers, en de betrokken vissers maken misbruik van de onwetendheid van het grote publiek.”

Sea Shepherd wijst met de vinger naar de zeebaarsvissers in de regio. Veel dolfijnen zouden per ongeluk gevangen worden en stikken in de netten. De vissers zouden de kadavers meteen terug in de zee gooien. “Veel kadavers hadden gebroken botten, vinnen of staart, en vertoonden diepe wonden van visnetten”, aldus Sea Shepherd nog.

Volgens de onderzoekers van Pelagis de La Rochelle ligt het totale aantal dode dolfijnen nog veel hoger. Zij menen dat 80 procent van die dolfijnen meteen naar de bodem zinken.