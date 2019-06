Dit is Poly, de surfende hond Redactie

25 juni 2019

13u16

Bron: Enex 1

Zoekt jouw huisdier nog verkoeling met deze tropische temperaturen? Dan kan het misschien eens proberen surfen zoals Poly, een hond uit Israël. De hond is een kruising tussen een Duitse en een Mechelse herder en is een echte waterfan. Volgens zijn baasje kon hij plots surfen en doet hij dat nu zo’n twee uur per dag. Poly heeft ondertussen al een hoop fans en zelfs een eigen Instagramaccount.

Zijn baasje droomt van een surfschool voor honden in de buurt, want hij hoopt dat er nog honden leren surfen. Zo hoeft Poly niet meer alleen met zijn surfbord in het water. Poly is wereldwijd zeker niet de enige surfende hond, want er bestaat zelfs een wereldkampioenschap voor surfende honden. Op 3 augustus staat het volgende wereldkampioenschap gepland in California.