Dit is ‘Hop’, de huppelende chihuahua met maar twee pootjes

JOLE

29 mei 2019

13u50

Bron: KameraOne 1

De Thaise chihuahua ‘Hop’ woont samen met zijn broertje in Bangkok. Hij kreeg de naam ‘Hop’ omdat hij maar met twee pootjes werd geboren. Ook zijn broertje ‘Tua Lek’ huppelt op twee pootjes rond. Ondanks het feit dat de twee met een handicap werden geboren, hebben ze geen enkel probleem om zich te verplaatsen. De familie adopteerde ‘Hop’ en ‘Tua Lek’ van iemand die moeilijkheden had om voor de chihuahua’s te zorgen. “We zijn zo trots op Hop omdat hij zo lief en schattig is. Hij werd met twee pootjes geboren, maar heeft zeker geen handicap. Hij is speciaal”, aldus zijn baasjes.