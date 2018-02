Dit is het koeienrusthuis waar de ontsnapte koe Hermien oud mag worden Koeienrusthuis Gerald Meijer

16 februari 2018

09u36

Bron: AD.nl 0 Dieren Rustig ligt koe Hermien tussen haar soortgenoten in het Friese koeienrusthuis. Nog versuft van alle gedoe, maar vooral van de verdoving. "Het komt goed met haar", belooft boer Bert Hollander.

Het is een rare dag voor Hermien. Na weken van vrijheid in de bossen bij het Nederlandse Lettele nadat ze ontsnapte op weg naar het slachthuis moet ze nog bijkomen van toch weer gevangen genomen worden en vervoer naar het rusthuis in Friesland. Ze was nogal wild toen ze arriveerde. "De veewagen bewoog heen en weer door haar."

Het is ook een rare dag voor boer Hollander, die het koeienrusthuis bestiert. "Het is nu middag en ik moet ze nog hooi voeren, dat doe ik normaal ‘s ochtends." De hele dag al vertelt hij aan tal van media het verhaal van zijn nieuwste bewoner. Dat doet hij graag, het levert nieuwe sponsors op.

Opnieuw verdoving

Zo rustig als het nu in de stal is, zo onrustig was het in de ochtend, toen Hermien arriveerde. Hollander: "Ze moest opnieuw worden verdoofd hier." Dat was gisteravond toen ze werd gevangen bij Lettele ook al gebeurd. "Maar ze was daarna zo versuft, dat ze niet meer van haar plaats kwam. Dus moest er een tegenverdoving komen." Het werd nog spannend, maar Hermien overleefde de dagen van stress en de verdovingen.



Hollander heeft haar een plek in de ligboxenstal gegeven, met twee touwen aan de kop. "Dan kan ze niet uitbreken." De Friese boer leerde een belangrijke les van de aankomst van Zus, kortgeleden. Zus groeide met Hermien op in de weilanden rond Lettele en ontsnapte samen met haar, maar werd al snel weer gevangen. Groene touwtjes aan de stalen buizen van de ligboxenstal herinneren daaraan. "We moesten hier flink wat laswerk verrichten", zo wild was Zus toen ze uitgeladen werd en de boel vernielde.

De tekst loopt verder door onder de foto.

'Escape-koe'

Heel Nederland leefde de afgelopen weken mee met ‘escape-koe’ Hermien. Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren zette een ‘cowfundactie’ op. Er kwam genoeg geld binnen voor een rustige oude dag voor Hermien én Zus. Een koe oud laten worden in het rusthuis kost zo’n 180 euro per maand, zegt Hollander.



Al die meelevenheid is niet raar, vindt hij. "Mensen lijken op koeien." We kunnen ons makkelijk inleven in een koe. "Voor 85 procent hebben we dezelfde genen. We zijn ook kuddedieren." En eigenwijs, dat zijn zij ook. Koe Silke gebruikt haar hoorns om de buurvrouw te bewerken. "Silke. Silke!", roept Hollander. "Nou?!?" Silke luistert goed?. "Meestal wel", moppert Hollander.

Beroemdheden

Hermien is niet de enige beroemde koe in de stal. Claartje is er ook. Zij is een koe die in de jaren negentig het Friese Koudum op stelten zette, ook in een poging om aan de slager te ontkomen. Verderop staat Tolbert, die een onderzoekskoe bij de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht was. Zo heeft elke koe en stier hier zijn eigen verhaal. Maar die van Hermien en Zus werd wereldnieuws.

Zus staat een meter of tien van Hermien af. Zouden ze beseffen dat ze samen opgroeiden in de weilanden rond Lettele. Dat ze samen ontsnapten en werden opgejaagd? Koeien hebben een prima geheugen, weet Hollander. Ook Hermien zal niet vergeten wat er is gebeurd. "Ze heeft een paar lessen geleerd", zegt Hollander. "Mensen zijn niet te vertrouwen. En: als je wilt, kun je er wat aan doen als ze je te pakken hebben." Uitbreken, losbreken, vluchten. Keuzes genoeg, weet Hermien nu.

Kalme koe

De koeien rond haar liggen rustig te herkauwen in de stal. Boer Bert: "Daardoor weet ze: niets aan de hand." Ze zal nog wat onrustig en misschien wild zijn, komende dagen. Uiteindelijk wordt ook Hermien een kalme koe, weet de Friese boer. "Het komt goed met Hermien."