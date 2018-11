Dit is de grappigste natuurfoto van het jaar David Bremmer

22 november 2018

19u27

Bron: AD.nl 0 Dieren Met zijn foto van een eekhoorn in spagaat is de Nederlandse natuurfotograaf Geert Weggen één van de winnaars van de Comedy Wildlife Photography Awards 2018.

Het plaatje doet de kijker meteen glimlachen: een eekhoorn staat in spagaat op twee bloemstelen, terwijl hij ondertussen een beukennootje opeet. Natuurfotograaf Geert Weggen (50) legde het bijzondere tafereeltje eerder dit jaar vast in zijn tuin in Bispgärdner, midden-Zweden. “In mijn tuin heb ik een fotostudio staan en leg ik al jaren wilde dieren vast die komen buurten,” vertelt hij aan de telefoon aan onze collega's van AD.nl.



Weggen gooide dertien jaar geleden het roer drastisch om. Hij zegde zijn leventje in Amsterdam vaarwel, stopte met zijn bedrijf, kocht een bootje en zeilde naar Zweden. Daar pakte hij de fotografie weer op, een hobby die hij als kind had gehad.



Al snel boekte hij veel succes met zijn natuurfoto‘s, bijna allemaal gemaakt in eigen tuin: hij won er talloze prijzen mee en verkoopt er veel. “Het begon met een vos, daarna volgden onder andere vogels en eekhoorns.”



Eekhoornfanaat

Het is dat beestje dat zijn specialiteit werd. Weggen mag gerust een eekhoornfanaat worden genoemd. Hij publiceerde al acht eekhoornfotoboeken, in vier talen. “Eekhoorns zijn ontzettend leuk om te bestuderen en te fotograferen”, legt hij uit. “Ze lijken op mensen: ze kunnen staan en hun voorpootjes zijn net handen, waarmee ze dingen kunnen vastpakken. Als het licht op hun pels valt, zien ze er schitterend uit.”

Eekhoorns zijn net mensen. Ze kunnen staan en dingen vastpakken Geert Weggen, natuurfotograaf

Dansende leguanen

Nu wint zijn kiekje één van de prijzen van de jaarlijkse Comedy Wildlife Photography Awards 2018. Die wedstrijd bekroont de foto's waar dieren op een humoristische, vaak op een op de mens lijkende wijze worden afgebeeld. We zien drie jonge beren tegelijkertijd in een boom, twee dansende leguanen en een neushoorn met achter hem een pauw in vol ornaat, waardoor het lijkt alsof de veren bij de rino horen.



En dat de eenhoorn fotogeniek is, bewijst niet alleen van Weggens foto. Ook de algehele winnaar van de Comedy Wildlife Photography Awards 2018, Mary McGowan uit Florida, won met een eekhoornfoto (zie onder).



Hoewel de Nederlander blij is met zijn prijs, baalt hij toch stiekem een beetje. “Ik heb al veel prijzen gewonnen met mijn foto's, onder meer bij National Geographic. Dus eigenlijk was ik pas echt verheugd geweest als ik de algemene winnaar was geweest.”