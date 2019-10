Dit is de allerbeste natuurfoto van 2019 redactie

16 oktober 2019

11u54

Bron: ED.nl 52 Dieren In de kleine wereld van de natuurfotografen geldt het als de Oscar: de titel van Wildlife Photographer of the Year. De winnaar van dit jaar is Yongqing Bao die de jacht van een Tibetaanse vos op een marmot vastlegde.

Gisteravond laat vond in het National History Museum in Londen de editie 2019 van het prijzencircus plaats. Alle verdienen erkenning voor het vereeuwigen van de natuurpracht.



Wat misschien een raar uitziende snuitkever lijkt, is heel wat anders. Een ‘zombieschimmel’ in Peru heeft de kever overgenomen en hem gedwongen in een varen te klimmen. Daar gebruikte de schimmel het binnenste van de dode kever als brandstof om tentakels te laten groeien die sporen moeten verspreiden.

Een vrouwelijke puma valt een volwassen lama aan in Patagonië.

De andere genomineerden