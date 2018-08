Dit dorpje wil katten verbieden kv

30 augustus 2018

Bron: NZ Herald, Newshub, BBC 1 Dieren Omaui, een klein dorpje aan de zuidkust van Nieuw-Zeeland, wil een radicaal plan doorvoeren om de biodiversiteit in de regio te beschermen: een totaalverbod op huiskatten.

Volgens het voorstel van Environment Southland zullen kattenbezitters in Omaui hun kat moeten laten steriliseren of castreren, laten chippen en de poezen vervolgens registreren bij de lokale autoriteiten. Wanneer hun kat sterft, mogen ze er nadien geen nieuwe meer in huis nemen. Wie nog geen kat heeft, mag er zich ook geen aanschaffen.

Ali Meade, operationeel manager van Environment Southland, beweert dat de afwezigheid van katten een enorm positieve impact op het milieu zal hebben. Uit beelden die gemaakt werden met cameravallen blijkt volgen Meade immers welke schade katten aanrichten aan de lokale fauna en flora. "Katten zitten tussen de inheemse planten, ze vangen inheemse vogels, ze eten insecten, ze pakken reptielen - vanalles. Ze berokkenen behoorlijk wat schade", zegt ze. Weer toeien - een lokale vogelsoort - in de tuin zien, zal volgens Meade ruimschoots het gemis van een huiskat compenseren.

Volgens dr. Peter Marra, hoofd van het Smithsonian Migratory Bird Centre, zijn katten wereldwijd jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van miljarden vogels en zoogdieren. "Katten zijn geweldige huisdieren - het zijn spectaculaire huisdieren! Maar ze zouden buiten niet vrij mogen rondlopen. Het is een heel voor de hand liggende oplossing", vertelde hij aan de BBC. "We zouden honden dat nooit laten doen. Het wordt tijd dat we katten gaan behandelen als honden."