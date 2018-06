Dit beestje kruipt ’s nachts uit zijn schuilplaats om van je gezicht te eten terwijl je slaapt kg

15 juni 2018

18u27

Bron: Twitter, Discover 21 Dieren Een tweet over een bizar beestje belooft veel Twitter-gebruikers slapeloze nachten. Mark Traa, redacteur van het wetenschappelijk maandblad Quest, deelde mee dat het beestje 's nachts verschijnt “om van je gezicht te eten”. Hij heeft geen ongelijk, zo blijkt.

“Dit is de demodex-mijt”, zo opent Traa. “Hij leeft in de haarzakjes van je wimpers. ’s Nachts komt hij naar buiten gekropen om van je gezicht te eten en er te poepen. Je ziet hem niet, daarvoor is hij te klein. Welterusten straks hè”, klinkt het.

Voor je panikeert: de demodex-mijt waar Traa het over heeft, is in meeste gevallen totaal ongevaarlijk. Het is ongeveer de vaakst voorkomende ‘parasiet’ die op onze huid te vinden is. Je vindt hem inderdaad in haarzakjes, maar het beestje huist bijvoorbeeld ook in talgklieren. De volwassen mijten worden ongeveer 0,3 tot 0,4 mm groot.

Je vindt ze bovendien vaker bij ouderen: ongeveer één of twee volwassenen zou demodex-mijten meedragen, terwijl slechts één derde van kinderen of jongeren ermee kampt. Meestal merk je niet dat je de mijt hebt, maar af en toe kan de mijt het ook voor problemen zorgen, zoals jeuk, infectie of de huidaandoening rosacea.

In ieder geval joeg Traa met z'n tweet joeg vele internetgebruikers de stuipen op het lijf. "Sommige dingen wil je liever niet weten", luidt het onder andere.

Nee!!! Sommige dingen wil je niet weten Liane(@ Liane5678) link

Gadverdamme. Ergens was ik liever dom gebleven 😷 Crazy Sister(@ CrazySister9) link

Om nerveus van te worden . 🙄 Soms vraag ik me af wat ik op twitter doe 🙄😂 Nathalie Degryse(@ OngewoonNaddy) link