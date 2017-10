Disney genoeg voor u? Experts trekken aan alarmbel rond "afschuwelijke" fokpraktijken bij paarden ADN

16u31

Bron: The Guardian, Radio 1 146 Orrion Farms El Rey Magnum, helaas geen photoshop. Dieren Maak kennis met 'El Rey Magnum', een jong Arabisch showpaard, ettelijke miljoenen waard en ook wel "koning van de paarden" genoemd. "Dicht bij de perfectie", volgens zijn Amerikaanse kwekers. Beter: een kapotgefokte gruwel. Dierenartsen en experts waarschuwen voor de vreselijke trend van extreme kweekprogramma's bij paarden. "Afschuwelijk" noemt paardenkenner Jaak Pijpen het: zowel het paard in kwestie als de praktijk die tot creaties als El Rey Magnum leidt.

El Rey Magnum uit Ellensburg, Washington vertegenwoordigt een beangstigende ontwikkeling in de paardenwereld, waar edele dieren worden 'kapotgefokt' om een zo 'cartoonachtig' mogelijke look te bekomen. Bijzonder grote neusgaten, een hoofd met een heel diepe deuk, onnatuurlijk bolle ogen, een abnormaal hoge staart, ... El Rey Magnum is de real life paardenversie van hoe Disney paarden tekent, met een hoog Bambi-gehalte. "Het lijkt - en dat is blijkbaar de bedoeling - op paardjes zoals we die in de tekenfilms zien", zucht Jaak Pijpen in 'Nieuwe Feiten' op Radio 1. "Het is verschrikkelijk."

Misvormingen

Dierenartsen en paardenexperts wereldwijd trekken aan de alarmbel. "Waar eindigt dit? Is het dan echt zo erg dat een paard eruitziet als een paard en niet als een cartoonfiguurtje?", vragen ze zich hardop af. Om naast de vraagtekens rond moraliteit nog maar te zwijgen over de gevolgen van de misvormingen op de gezondheid en het welzijn van de dieren. "Er is helemaal geen functionele waarde dat een paard zo'n hoofd heeft. En het zorgt voor gevaarlijke gezondheidsproblemen", klinkt het.

Mens die zich God waant

"Die gelijkaardige evolutie van de mens die zich God waant en in de natuur begint in te grijpen, hebben we ook al gezien bij honden", vertelt Pijpen. "Waar ook bij verloop van tijd de grote defecten en de gevolgen ervan voor de gezondheid tot uiting komen." Hij verwijst onder meer naar de snoezige platsnuitige hondjes waar steeds verder op het defect is verder gefokt, waardoor de dieren serieuze ademhalingsproblemen krijgen. Of chihuahua's die alsmaar 'schattiger' en dus kleiner worden, waardoor het hoofdje van de hondjes te klein wordt om de hersenen nog in te proppen en hun oogjes beginnen uit te puilen. Of Duitse herders die plots volgens keurders achteraan veel lager moesten zijn dan vooraan, met bekken -en heupproblemen tot gevolg. "Je ziet nu hetzelfde fenomeen bij die paarden."

'Ik denk dat het niet lang gaat duren of afstammelingen hiervan gaan echt serieuze ademhalingsproblemen krijgen. Daar zijn mooie drama's in het verschiet' Paardenkenner Jaak Pijpen

Ademhalingsproblemen

Een extra probleem voor paarden is dat zij in tegenstelling tot honden niet kunnen hijgen. "De luchtpijp bij een paard is veel hoger geplaatst, een paard ademt eigenlijk enkel maar door zijn neus", legt Pijpen uit. "Dat zie je nu ook bij dat zogezegde absolute koningspaard. Die neusgaten staan al helemaal opengesperd. Ik denk dat het niet lang gaat duren of afstammelingen hiervan gaan echt serieuze ademhalingsproblemen krijgen. Daar zijn mooie drama's in het verschiet."

"Zeer uniek"

De eigenaars van El Rey Magnum begrijpen al de commotie niet. "Het is het mooiste Arabische paard ter wereld. Hij is een koning", stelt Doug Leadley, manager van Orrion Farms. De kwekers van de Regency Cove Farms uit Oklahoma zijn niet van plan om ook maar een beetje van koers te veranderen. Zij noemen het paard "zeer uniek". "Hij komt dicht bij de perfectie." Van ademhalingsproblemen zou ook niets van aan zijn, zo wordt beweerd. Perfectie? "Mooi vind ik het zeker niet", sneert Pijpen. "Alle kenmerken van een mooi gevormd paard zijn hier helemaal verdwenen."

"Het is het mooiste Arabische paard ter wereld. Hij is een koning" Doug Leadley, manager van Orrion Farms

Het verwondert de paardenkenner ook niet dat de trend uit de VS komt, waar ook de extreme hondenkweek schering en inslag is. "Die beestjes worden vol defecten geboren en sterven veel vroeger", laakt hij. "Dit is dierenmishandeling en zou absoluut moeten verboden worden."

