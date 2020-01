Dinosporen suggereren dat grootste landdieren ooit handstand deden: nieuwe studie werpt ander licht Joeri Vlemings

28 januari 2020

18u04

Bron: Science Alert 1 Dieren Sauropoda zijn de grootste dieren die ooit op het land geleefd hebben. De lengte van deze kolossale dino’s kon tot ruim dertig meter oplopen, hun gewicht naar schatting tot wel 70 ton. Toch werden in Austin in de Amerikaanse staat Texas sporen van alleen maar voorpoten gevonden, wat leek te suggereren dat de gigantische planteneters handstand konden. Een nieuw onderzoek werpt nu een ander licht.

Wetenschappers schatten het gemiddelde gewicht van de verschillende soorten sauropoda rond de tien ton, ongeveer zo zwaar als de grootste olifanten. De stevigere exemplaren zouden zelfs 70 ton met zich hebben meegesleurd. Om zo’n gewicht te kunnen dragen, hadden de dino’s hun vier poten nodig.

Maar in 2007 spitten paleontologen bizarre voetsporen van sauropoda boven in het Texaanse Austin. Dat die afkomstig waren van de gigantische dinosoort was makkelijk af te leiden uit hun grootte. Het bizarre was dat het enkel sporen van de voorpoten betrof. Een zestigtal, zonder ook maar één afdruk van de achterpoten. Voerden sauropoda dan al eens een handstand uit, iets wat toch compleet onmogelijk zou zijn?

Dat werd al eens geopperd, bij eerdere vondsten van alleen maar voorpootsporen. Die waren echter zo zeldzaam dat wetenschappers er niet veel belang aan hechtten. Na de laatste ontdekking konden ze moeilijk anders dan een verklaring zoeken, wegens het grote aantal gevonden sporen van alleen de voorpoten. Wetenschappers van het Heritage Museum of the Texas Hill Country, van het Houston Museum of Natural Sciences en van Purdue University bogen zich erover, én ze kwamen met een nieuwe theorie: sauropoda waren semi-aquatisch.

In hun paper - gepubliceerd in het tijdschrift Ichnos - leggen de onderzoekers uit dat de sporen mogelijk afkomstig zijn van dinosaurussen die door het ondiepe water van een meer of een rivier waadden. Daarbij zouden ze enkel hun voorpoten gebruikt hebben als contactpunt met de bodem, terwijl de achterpoten in het water bleven drijven. Door hun enorme gewicht lieten hun voorpoten toch nog diepe afdrukken na.

Deze theorie wordt gestaafd door het feit dat de sporen verder van elkaar lagen dan normaal het geval is bij viervoetige dieren. Dat kan erop wijzen dat de dino’s effectief in het water dreven.

Sauropoda konden waarschijnlijk beter drijven dan hun kolossale omvang laat vermoeden. Ze hadden enorme longen en luchtzakjes in hun beenderen, wat hun kon helpen bij het waden door het water. Dat wil wel niet zeggen dat sauropoda erg goeie zwemmers waren. Waarschijnlijk kwam het water niet verder dan hun schouders, zodat ze nog altijd met hun voorpoten de bodem konden raken.

Of ze echt semi-aquatisch waren zoals amfibieën, dat zal verder onderzoek van gelijkaardige vondsten moeten uitwijzen. Het is best mogelijk dat de dinosoort de techniek uitzonderlijk toepaste als ze rivieren of waterplassen moesten oversteken. Olifanten doen het ook soms en dat zijn geen semi-aquatische dieren.