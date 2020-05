Dinosaurussen veranderden bij grote honger in kannibalen AW

28 mei 2020

15u54

Bron: Plos one, Science Alert 1 Dieren Kannibalisme wordt beschouwd als een van de meest wrede misdaden, nochtans is het een vaak voorkomende overlevingstactiek bij dieren. Zelfs dinosaurussen deden het, zo blijkt uit een recent onderzoek van paleontologen van drie Amerikaanse universiteiten. Ze deelden hun resultaten in het Kannibalisme wordt beschouwd als een van de meest wrede misdaden, nochtans is het een vaak voorkomende overlevingstactiek bij dieren. Zelfs dinosaurussen deden het, zo blijkt uit een recent onderzoek van paleontologen van drie Amerikaanse universiteiten. Ze deelden hun resultaten in het vakblad PLOS ONE.

De onderzoekers van de University of Tennessee, Colorado Mesa University en Daemen College in New York, bestudeerden maar liefst 2.368 gefossiliseerde botten die wel 150 miljoen jaar oud zijn en teruggevonden werden in de Mygatt-Moore steengroeve in Colorado. In het bijzonder focusten ze op de letsels op botten en vanwaar die afkomstig zouden zijn. Meer dan eens bleek een hongerige soortgenoot verantwoordelijk te zijn voor de bijtsporen.



De identificatie van die bijtsporen was geen makkelijke klus. Herkenbare tandafdrukken komen immers niet zo vaak voor op botten. Dat maakt het bijzonder moeilijk om een verantwoordelijke aan te duiden voor de letsels. Vaak wordt simpelweg met de vinger gewezen naar de imposante Tyrannosaurus of T. Rex die tijdens een gevecht sowieso de bovenhand voerde.

Tandafdrukken

Maar uit de analyses van de onderzoekers bleek al snel dat maar liefst 29 procent van de letsels geen ordinaire bijtwonden van een gevecht waren. Bijna een derde van de botten was nauwgezet afgekloven door een hongerige (vleesetende) soortgenoot.



Zulke tandafdrukken werden overigens het meest aangetroffen op de botten van plantenetende dinosaurussen, 17 procent van de tandafdrukken werd echter aangetroffen op de overblijfselen van een carnivoor, waaronder Allosaurussen.



De Allosaurus was eveneens verantwoordelijk voor de meeste tandafdrukken. “Grote theropode dinosaurussen zoals de Allosaurus waren waarschijnlijk niet echt kieskeurige eters, zeker niet wanneer er in hun omgeving weinig voedsel te vinden was. Het eten van dode dieren of zelfs soortgenoten was zeker een optie”, aldus onderzoekster Stephanie Drumheller.

Kannibalisme was volgens de paleontologe niet de eerste keuze van de dinosaurussen, maar hongerige dino’s hadden volgens haar vaak geen keuze. Tenminste, als ze wilden overleven. “We weten dat Mygatt-Moore natte en droge seizoenen kende. En we weten dat deze Noord-Amerikaanse ecosystemen in het Jura soms te maken kregen met enorme droogte en branden, dus het ongebruikelijk grote aantal tandafdrukken dat we gevonden hebben, kan heel goed bewijs zijn van theropoden die elke beschikbare voedselbron aanboorden om de lastigere perioden in het jaar te overleven.”