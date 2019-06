Dikke muis kruipt in voederbak, eet buikje rond en kan er dan niet meer uit sam

04 juni 2019

21u40

Bron: KameraOne 5

Emma Watts uit het Engelse Woking vond gisteren een dikke bosmuis in een vogelvoederbuis in haar tuin. De smulpaap was erin gekropen, at zijn buikje rond en was dan zo dik dat hij er niet meer uitraakte. Emma en haar vriendin gaven het knaagdiertje zijn vrijheid terug.