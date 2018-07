Dieven stelen haai uit aquarium in Texas en gaan ermee aan de haal in kinderwagen kv

31 juli 2018

22u07

Bron: San Antonio Aquarium, The Guardian, LA Times 0 Dieren Twee mannen en vrouw gingen er zaterdag tijdens een bezoekje aan het San Antonio Aquarium vandoor met een hoornhaai. Ze wikkelden de vis in een nat deken en verstopten haar in een buggy. De politie kwam de daders echter al snel op het spoor.

De 40 centimeter grote hoornhaai Miss Helen verblijft in het San Antonio Aquarium in een open bad waar bezoekers de dieren kunnen aanraken. Zaterdag hadden drie toeristen echter andere plannen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man de haai uit het aquarium schept, in een handdoek wikkelt en het druipende pakketje vervolgens in een kinderwagen legt.

Bleekwater

Het drietal ging daarna naar een filterruimte, zo deelt het Aquarium mee op Facebook, waar de dieven een emmer namen die voor de helft gevuld was met een oplossing met bleekmiddel. Ze kiepten de emmer uit in het filtersysteem, waardoor het water van meerdere tanks vervuild raakte en het leven van onder andere zeepaardjes en kwallen in gevaar gebracht werd.

Het personeel ontdekte gelukkig al snel dat er bleekmiddel in het water was terechtgekomen en voegde meteen een stof toe om de schadelijke reactie te neutraliseren. Ze zijn erin geslaagd een ramp te vermijden, zegt het Aquarium.

Lekkende buggy

De dieven stopten Miss Helen in de emmer, plaatsten deze in de buggy en begaven zich vliegensvlug naar de parking, waar ze ervandoor wilden gaan met een pick-uptruck.

Hun verdachte gedrag werd echter opgemerkt door een alerte medewerker die directrice Jenny Stellman op de hoogte bracht. Stellman benaderde het drietal met de vraag of ze in hun wagen mocht kijken, omdat ze water uit de kinderwagen zag lekken, maar ving bot. Ze moesten er dringend vandoor, vertelde een van de mannen haar, want de baby die ze bij zich hadden moest dringend naar het ziekenhuis. Het lekkende water was van een omgevallen koffiebeker, beweerde hij.

Grap?

Medewerkers van het Aquarium hadden echter een nummerplaat en schakelden de politie in. “Toen we de oproep kregen, dachten we eerst dat het een grap was omdat het vorige week Shark Week was”, vertelt korpschef Joseph Salvaggio, verwijzend naar de programmatie van Discovery Channel die vorige week helemaal in het teken van haaien stond. “Maar het bleek dat iemand in werkelijkheid het aquarium daar in Leon Valley binnenging en een hoornhaai stal.”

Maandagavond werd Miss Helen teruggevonden in een aquarium in de garage van een huis in San Antonio. Een 38-jarige man is aangeklaagd voor diefstal. De aanklacht tegen de twee andere verdachten is nog hangende.

Aquariumliefhebbers

“We hebben geluk dat het aquariumliefhebbers zijn”, reageert Stellman. In de garage bevonden zich immers nog meerdere andere tanks met haaien. “Als het gewoon iemand was geweest die nergens iets van afwist, dan zaten we nu met een dode haai.”

De politie is ervan overtuigd dat de dieven de haai voor zichzelf wilden houden. “We denken niet dat hij ze wilde verkopen. Hij zei dat niet, maar als je kijkt naar de andere dieren, dan is het meer dan waarschijnlijk dat dit iets was dat hij wilde hebben. Hij heeft in het verleden een van deze [haaien] gehad... Hij houdt duidelijk van dit soort dieren”, zegt Salvaggio.

Miss Helen blijft voorlopig nog even in quarantaine. “Ze stelt het momenteel goed en we hopen dat ze volledig zal herstellen van de schok en terug zal keren naar de thuis waaraan ze gewend is”, deelt het San Antonio Aquarium op Facebook mee.