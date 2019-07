Dieven stelen flamingo's uit park in Duitsland ADN

24 juli 2019

14u38

Bron: ANP 39 Dieren De politie in het Duitse Geiselwind is op zoek naar dieven die vijf flamingo's hebben gestolen uit het plaatselijke park. De politie maakte de opmerkelijke diefstal vandaag bekend.

Omdat de dieren niet kunnen vliegen en er rond hun verblijf een stevig hek staat, gaat de politie er vanuit dat de flamingo's zijn meegenomen. "Met diefstallen hebben we weliswaar dagelijks van doen, maar dat dieven het ook op flamingo's voorzien hebben was bij ons in die vorm niet bekend", aldus een woordvoerder.



De diefstal, die door oppassers werd ontdekt, moet tussen maandagmiddag en gisterenmorgen plaats hebben gevonden. Het verblijf van de dieren is vlakbij de hoofdingang.

Fünf #Flamingos aus #Freizeitpark in #Geiselwind spurlos verschwunden ➖ Wir brauchen Eure Mithilfe‼ Ausführliche Infos erhalter Ihr hier⬇⬇⬇https://t.co/0cHXh7CjAU#Polizei #Unterfranken #Kitzingen #TierischerEinsatz pic.twitter.com/dq5DjidJDU Polizei Unterfranken(@ PolizeiUFR) link

