Dieven doden moederhond Luna (3) en nemen haar 10 pups mee in Nederlandse Beers Mitchel Suijkerbuijk

23 mei 2020

20u03

Bron: De Gelderlander 22 Dieren Bij een inbraak in het Nederlandse Beers (Noord-Brabant) zijn afgelopen nacht tien pups gestolen. Moederhond Luna (3) is door de nog onbekende dader of daders om het leven gebracht. “Ik kan wel janken”, zegt de hobbyfokker (70), die zijn naam liever niet kenbaar wil maken.

De zeventiger heeft geen idee hoe de daders wisten dat er pups te halen vielen bij hem. De voormalige paardenstal waar hij de pups in onderbracht, ligt aan het Kerkeveld. Volgens de lokale politie is de hond “onnodig en op een erg nare manier” om het leven gebracht.



Het is onduidelijk waar de gestolen pups op dit moment zijn en of zij mogelijk te koop worden aangeboden. Door de diefstal is de fokker al zijn puppies kwijt. De dieren zijn slechts drie tot vier weken oud.

Het zijn puppies van een boerenfox en van een jackrussel gekruist met een pincer. “De inbrekers hebben moeite gedaan om binnen te komen. Het hekwerk hebben ze doorgeknipt. Het is rond 01.00 uur gebeurd. Ik werd wakker van geblaf. Ik ben gelijk opgestaan, gaan kijken en zag dat de dieren weg waren”, zegt de fokker.

‘Wat moet ik nu gaan doen?’

De hobbyfokker, die ook paarden en pony's houdt, noemt wat hij aantrof in de stal ‘bar en boos’. Daar vond hij de gedode moederhond en zag hij dat al zijn pups weg waren. “Ik ben maar een hobbyfokker, deed het echt puur voor de hobby. Het was zo mooi. Wat moet ik nu gaan doen? Ik hoop dat de pups nog gevonden worden. Het zal lastig zijn, ik denk dat ze al ver weg zijn.”

De politie van Cuijk roept getuigen die meer weten over de zaak op om de politie te informeren. De politie heeft inmiddels foto's verspreid van vergelijkbare pups van de fokker. Het dorp Beers ligt in het uiterste noordoosten van Noord-Brabant, een provincie die in het zuiden aan ons land grenst.



