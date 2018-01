Dieselgate 2.0: Volkswagen liet apen dieselrook inademen Autobouwer komt nu met excuses, ook BMW en Daimler genoemd TMA/TT

27 januari 2018

19u06

Bron: ANP, The New York Times 28 Dieren Volkswagen heeft zijn excuses aangeboden voor dierproeven waarbij apen uitlaatgassen moesten inademen van een Volkswagen Beetle. "We zijn ervan overtuigd dat de gekozen wetenschappelijke methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag", zegt het autobedrijf.

De test met de apen in 2014 was een deel van een studie die moest aantonen dat moderne dieselauto's fors minder vervuilend zijn dan oudere exemplaren. The New York Times bracht het nieuws deze week naar buiten nadat de feiten aan het licht waren gekomen tijdens een Amerikaanse rechtszaak tegen de sjoemelsoftware van VW. De test vond plaats in de Texaanse stad Albuquerque.

De tien makaken kregen tekenfilms te zien in een kamer waarin gedurende vier uur uitlaatgassen van een Volkswagen Beetle werden uitgeblazen. De auto stond in een kamer ernaast op rollen met draaiende motor.

Bedoeling van de autobouwer was met 'wetenschappelijke studies' aan te tonen hoe schoon dieselwagens wel niet waren. De wetenschappers die werden ingehuurd om de tests uit te voeren, wisten niet dat de auto met Volkswagens sjoemelsoftware was uitgerust. Een duidelijk resultaat van de studie kwam er nooit.

"Afschuwelijk"

"Tien apen urenlang moedwillig uitlaatgassen laten inademen om zo aan te tonen dat de schadelijke uitstoot is afgenomen, is afschuwelijk en absurd", zei minister-president Stephan Weil van de Duitse deelstaat Nedersaksen. Die staat is grootaandeelhouder van het autoconcern.

Volkswagen was niet de enige fabrikant achter de testen. De organisatie die het onderzoek financierde, de 'European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector' werd ook gesponsord door BMW en Daimler. Midden vorig jaar legde de organisatie het werk neer.