Dierproeven in Nederland worden dodelijker, steeds meer honden en katten ingezet Peter Winterman

10 april 2019

10u08

Bron: AD.nl 0 Dieren In een jaar tijd is het aantal honden en katten dat wordt gebruikt in medische experimenten in Nederland met bijna 50 procent gestegen. De dierproeven worden ook dodelijker: honderden honden en tientallen katten komen jaarlijks om het leven.

Werden in 2016 in Nederland nog 656 honden en 89 katten ingezet voor experimenten, in 2017 steeg dat tot 909 honden en 200 katten. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

“Extra wrang”

De stijging is opvallend, omdat het Nederlandse kabinet al jaren pleit voor minder dierproeven. Maar ook de komende jaren zet het gebruik van de proefdieren door. In 2017 en 2018 zijn voor bijna 5.000 honden en ruim 2.000 katten langlopende proefdiervergunningen afgegeven. “Er is brede consensus dat deze dierproeven onnodig zijn’’, zegt Robert Molenaar van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. “Daarom is het extra wrang dat nog meer honden en katten zullen sterven in pijnlijke experimenten.’’

De helft van de proefhonden ging in 2017 dood. Een jaar eerder was dat nog 41 procent. Van de katten overleefde een op de drie dieren de experimenten niet, dat was in 2016 nog geen 12 procent. Een van de grootste gebruikers van honden en katten is het commerciële proefdiercentrum Charles River in Den Bosch. Dat centrum ontving eind 2017 nog een vergunning om 2.600 honden en 750 katten over een periode van vijf jaar te gebruiken in experimenten.

“We willen verminderen”

In een verklaring laat Charles River – een Amerikaans bedrijf – weten dat dierproeven een essentieel onderdeel zijn van het ontdekken van nieuwe medicijnen en therapieën. Ook zijn de proeven vaak verplicht om nieuwe stoffen op de markt te brengen. “We willen het aantal gebruikte dieren wel verminderen’’, zegt een woordvoerder. Ook verantwoordelijk minister Carola Schouten onderstreept dat dierproeven nog niet kunnen worden uitgebannen.

Al in 2011 diende Animal Rights een burgerinitiatief met 57.000 handtekeningen in bij de Tweede Kamer om dierproeven met honden en katten te verbieden. Een verbod bleek in Europa niet haalbaar, maar de Nederlandse overheid werd wel geadviseerd het aantal proeven met honden en katten af te bouwen.

“Onaanvaardbaar”

Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren noemt de nieuwe stijging ‘onaanvaardbaar’. “Steeds vaker wordt duidelijk dat veruit de meeste dierproeven nooit leiden tot betere medicijnen. De oplossing is niet: méér dierproeven, maar betere onderzoeksmethoden, zoals het combineren van weefselkweek met computertechnieken en 3D-printing.’’