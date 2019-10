Dierenwelzijn belangrijker voor Brusselaars dan voordien PVZ

04 oktober 2019

15u31

Bron: Belga 0 Dieren Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft via een enquête bij de Brusselaars gepeild hoe zij staan tegenover de prioritaire doelstellingen die Gaia vooropstelt voor de legislatuur 2019-2024. De resultaten tonen dat dierenwelzijn aan belang heeft gewonnen tegenover het begin van de vorige legislatuur. Het draagvlak voor een verbod op dierenproeven en op onverdoofd slachten blijft groot.

In de eerste plaats kregen de respondenten enkele beleidsdomeinen voorgeschoteld die ze moesten rangschikken op mate van belang door hen punten te geven boven of onder het gemiddelde van 100. Dierenwelzijn steeg weliswaar slechts één plaats van elf naar tien, maar kreeg wel een veel hogere score met 83 nu tegenover 52 in 2014. De hoogste score ging naar economie en werkgelegenheid met 199 punten.

Nadien moesten de respondenten aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met de beleidsprioriteiten van Gaia. Vijfentachtig procent van de ondervraagden vindt dat er een verbod op dierproeven moet komen voor huishoud- en schoonmaakproducten en 77 procent is van mening van het gebruik van proefdieren belast moet worden. Nog eens 85 procent vindt dat intensieve broodfok van puppy's en kittens aan banden moet gelegd worden.

Mainstream

Het verbod op onverdoofd slachten krijgt steun van 74 procent van de Brusselaars en 67 procent wil een verbod op de verkoop van foie gras die geproduceerd werd via dwangvoederen.

"Onze prioriteiten worden grotendeels gesteund door de meeste Brusselaars. Gelet op dat brede draagvlak kan men ze onmogelijk afdoen als radicale of extreme eisen. Integendeel, onze prioriteiten zijn mainstream geworden", vindt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.