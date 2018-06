Dierenparken bieden verfrissing voor dieren tijdens warme zomerweer: douches, schuilhutten en ijslolly's bvb

28 juni 2018

09u53

Bron: Belga 0 Dieren Met het aanhoudende warme en droge weer zorgen Vlaamse dierenparken voor extra verkoeling voor de dieren. Douches, schuilhutten en ijslolly's zorgen voor verfrissing, blijkt uit een rondvraag.

"Veel dieren zijn wel wat gewend, want het zijn exoten", zegt Karel Ackaert van het opvangcentrum voor verwaarloosde en achtergelaten wilde dieren De Zonnegloed in Oostvleteren. "We zorgen voor groenten- en fruitijsjes. De beren die hier pas aangekomen zijn, kunnen zich verfrissen in een poel en krijgen een extra douche."

Bellewaerde

Ook Bellewaerde neemt extra maatregels. "Er wordt extra koel water gegeven en het water wordt sneller ververst. Ook de olifanten krijgen geregeld een douche en zo goed als alle dieren hebben toegang tot hun binnenverblijven als ze de schaduw willen opzoeken. Bij de leeuwen en de tijgers zijn er schuilhutten geïnstalleerd", aldus Tina Taillieu van het Ieperse attractiepark. Ook hier zijn ijsjes in trek.

Olmense Zoo

Ook in de Olmense Zoo laten de verzorgers bij deze warme temperaturen de binnenverblijven openstaan. "Dan kunnen de dieren daar verkoeling zoeken als ze willen", zegt zaakvoerder Wim Verheyen. "We zorgen uiteraard ook voor meer drinkwater. Daarnaast krijgen de dieren emmers met fruit en water dat we ingevroren hebben, als een soort ijslolly's. De olifanten bespuiten we met water, waar ze dan zelf een modderbad van maken."

Sea Life

Ook bij Sea Life in Blankenberge wordt er ingegrepen. Zo werden de zeeleeuwen woensdag nog getrakteerd op een echte ijstaart met inktvis en lodde (een vissoort, nvdr).