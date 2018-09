Dierenmishandelaar sneed oren van katje af. Dus heeft asiel nieuwe snoezige oortjes voor haar gemaakt Karen Van Eyken

17 september 2018

15u19

Bron: Huffington Post, The Dodo 15 Dieren Niemand weet exact hoe vreselijk het leven van dit straatkatje was voordat ze vorige maand werd gered en in een asiel belandde. Gruwelijk mishandeld en zonder oren en staart lachte het leven haar niet bepaald toe. Maar dankzij een geweldige creatieve vondst en heel veel liefde is er weer hoop voor kleine 'Karma'.

Tegen de tijd dat deze kitten in het opvangcentrum in Californië toekwam, was het duidelijk dat ze in haar prille leven al zo veel wreedheden had moeten doorstaan. Een onbekende had het straatkatje verschrikkelijk verminkt.

"Karma arriveerde in het asiel met haar oren en staart afgesneden," vertelde Michelle Tennant Nicholson, woordvoerster van het opvangcentrum. "De wonden waren al redelijk goed geheeld, maar begrijpelijkerwijs was ze erg bang, vooral voor mensen."

De bruut die de verwondingen heeft toegebracht, zal wellicht voor altijd een mysterie blijven - maar nu was Karma veilig. Alles zou ten goede veranderen voor haar.

Om het katje te helpen bij het verwerken van haar traumatische verleden en haar klaar te stomen voor een betere toekomst, werd ze tijdelijk bij een pleeggezin geplaatst. Daar leerde ze opnieuw om vertrouwen te hebben - in zichzelf, in mensen, in de toekomst.

"Na verloop van tijd en met behulp van heel veel liefde en zorg begon ze opnieuw open te bloeien," zei Nicholson. "Ze toonde al snel interesse in allerlei speeltjes en er groeide een band tussen haar en haar pleegmoeder."

Mentaal heelde de wonde stilaan, maar op het fysieke vlak zou er meer nodig zijn. Dus bedachten haar redders een fantastisch plan. Een vrijwilligster breidde een schattig hoofddeksel mét oortjes voor haar.

Karma was haar oortjes dan wel verloren door een daad van wreedheid, maar dankzij een daad van liefde kreeg ze snoezige exemplaren in de plaats.

De voormalige zwerfkat vond daarna al snel wat ze het hardst nodig had - een liefdevolle thuis waar ze zou gekoesterd worden.

"Na een paar weken in een pleeggezin, was ze klaar om haar voor altijd een nieuwe thuis te vinden," zei Nicholson. "Na een dag was het al prijs."

Karma heeft al heel veel meegemaakt en begint niet ongeschonden aan een ander hoofdstuk in haar leven, maar voor haar nieuwe 'mama' is ze gewoon perfect.