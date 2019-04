Dierenmisbruik: keerzijde van heropleving van Egyptische toeristensector AW

13 april 2019

19u47

Bron: NYT 0 Dieren Wie op vakantie ging in Egypte, bezocht er wellicht de populairste trekpleister: de piramides van Gizeh. Maar het uitzicht van de prachtige bouwwerken kan wel eens verpest worden door al het dierenleed er rondom. Enkele verontwaardigde toeristen roepen andere bezoekers op om de toeristensector te boycotten.

Bij gemiddelde temperaturen van 30 graden worden kamelen, muildieren en paarden ingezet om karretjes vooruit te trekken, toeristen of goederen te dragen. En de dieren worden ongelofelijk slecht behandeld, stellen enkele verontwaardigde toeristen via sociale media.



Al snel gingen foto’s viraal van uitgehongerde paarden die instorten door de vermoeidheid. Vervolgens worden ze met stokken geslagen in een poging om ze te doen opstaan. Kamelen en muildieren worden op exact dezelfde manier behandeld, krijgen amper water en bloeden vaak vanuit hun bek door de pijnlijke hoofdstellen. En om te verhinderen dat de dieren weglopen, wordt één poot vastgebonden aan een andere.

Boze toeristen deelden de schokkende foto’s via Twitter en Facebook. Er werd zelfs een petitie opgestart die een einde wil maken aan het misbruik van dieren.

First protest for animal rights in Egypt , Saturday 16 April @ 11 am in front of main gate of Giza zoo. No more animal abuse, Join us. Mona Khalil(@ MonaMKhalil) link

At Egypt’s Tourism Gems, Brutal Animal Abuse Is an Ugly Flaw The rampant mistreatment of horses, camels and donkeys at major attractions like the pyramids of Giza has prompted calls for visitors to boycott rides.



By DECLAN WALSH https://t.co/8ezuPNF8oX pic.twitter.com/Qaydd6whx7 NewsOftheworld(@ newsworldforev4) link

Boycot

Daarop besliste PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) zich te moeien. Met behulp van enkele schokkende beelden roepen ze toeristen op om de toeristensector te boycotten. Dat betekent: geen gebruik maken van de toeristendiensten waarbij dieren betrokken zijn. Wie van de ene piramide naar de andere trekt, kan volgens de dierenrechtenorganisatie beroep doen op andere middelen. Denk maar aan elektrische fietsen of segways. Zo gebeurt het ook al in Rome en Cambodja.

Opgepast: schokkende beelden.

BREAKING: New PETA eyewitness investigation exposes the abuse tourists are paying for in #Egypt’s Great Pyramid of Giza.



Camels are beaten with sticks and wounded horses are whipped over & over.



Speak out against this now! https://t.co/L92XGF02QY pic.twitter.com/JTqQBHe926 PETA(@ peta) link

Dierenziekenhuis

Maar in plaats van alle Egyptenaren te boycotten die hun kost verdienen dankzij hun dieren, werkte Dorothy Brooke een alternatief uit. Brooke was in 1934 onthutst door de erbarmelijke behandeling van oorlogspaarden in Egypte. Daarom stichtte ze het Brook Hospital for Animals, een dierenziekenhuis in Caïro.

Intussen groeide haar ziekenhuis uit tot een van de belangrijkste dierenrechtenorganisaties in Egypte. De medewerkers moedigen eigenaars aan om zorg te dragen voor hun dieren. “Hoe sneller de dieren genezen, hoe sneller ze terug aan de slag kunnen”, aldus Mohammed Hammad, een dierenarts van het Brooke Hospital for Animals.

Hervormingen

Intussen zou de Egyptische regering werken aan betere omstandigheden voor de dieren. Zo zou er deze zomer een nieuw toeristencentrum openen waar voldoende voorzieningen voor de dieren zijn. Denk daarbij aan aparte ruimtes waar ze kunnen uitrusten en voldoende waterkraantjes. Daar had vroeger voor gezorgd moeten worden, maar door de Arabische lente in 2011, waarna heel wat toeristen het land vermeden, zouden de hervormingen in de toeristensector vertraging hebben opgelopen.