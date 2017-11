Dierenliefhebbers boos om doden van ontsnapte lynx TMA

Een lynx die eind oktober uit een dierenpark in Wales was ontsnapt, is nu gedood omdat het dier een bedreiging voor mensen zou kunnen zijn. Dierenliefhebbers tonen weinig begrip voor het besluit en vragen zich af waarom niet is gekozen voor het verdoven van de lynx Lillith.

De lynx was eind oktober ontsnapt uit een dierentuin in het oostelijke graafschap Ceredigion. Pogingen om het roofdier levend te vangen, mislukten, aldus de zender Sky News.

Nadat Lillith was opgedoken in een gebied waar veel mensen wonen, werd op advies van een dierenarts besloten het dier te doden. "De veiligheid van de mensen stond voorop en daarom moesten we besluitvaardig handelen", aldus een verklaring van het gemeentebestuur van Aberystwyth op Facebook.