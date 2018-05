Dierenbeulen teisteren Nederlands park: vier zwanen de nek omgedraaid en eieren vertrapt Christy Dollen

11 mei 2018

10u29

Bron: AD.nl 517 Dieren Vier zwanen zijn door onbekenden gedood in het Zuiderpark in Den Haag. Hun nek werd omgedraaid. Ook werden zwaneneieren in nesten vertrapt. Dat meldt de Nederlandse politie.

Het is nog niet duidelijk wie het doden van de dieren en de vernielingen op zijn geweten heeft. Om te voorkomen dat dit vaker gebeurt, zijn er hekken om de overige zwanennesten geplaatst. Ook controleert de politie samen met de handhavers en boswachters de broedplaatsen in het Zuiderpark.

'Walgelijk'

Op Facebook wordt met afschuw gereageerd op het nieuws. 'Wat walgelijk', 'Geen woorden voor' en Trieste mensen die dit doen' is een greep uit de reacties. Ook vraagt iemand zich af: 'Zouden het dezelfden zijn die het eerder de herten en bijen ook al moeilijk maakten?' Het is immers niet de eerste keer dat vandalen hun slag slaan in het park. Zo werd er in februari nog een dodelijk spoor van vernieling getrokken waarbij een bijenkolonie werd uitgeroeid en planten en bloemen werden verbrand. Ook de onderkomens van herten in de Hertenkamp werden vernield.