Dierenbeulen bewerken kater met vuurwerk: rug ontveld, staart kwijt en plastic in zijn anus Redactie

27 december 2019

15u43

Bron: AD.nl 48 Dieren Een kater is in de Nederlandse stad Rotterdam gruwelijk toegetakeld door dierenbeulen. Passanten troffen het beestje in de wijk Bloemhof aan zonder staart, een deels ontvelde rug en stukjes plastic in zijn anus. Volgens Dierenopvangcentrum Vlaardingen, dat het dier heeft opgevangen, is het dier zeer waarschijnlijk te grazen genomen met vuurwerk.

Het is onbekend of de kat een baasje heeft. Hij is niet gecastreerd, niet gechipt en heeft geen halsbandje. Zijn achterwerk is zwaar beschadigd door het incident. Het dierenasiel roept iedereen die iets gezien heeft op zich te melden.



Het is de tweede keer in korte tijd dat Nederland wordt opgeschrikt door een dergelijke vorm van dierenmishandeling. Begin deze maand leidde de dood van kater DJ Karel in IJsselstein tot landelijke ophef. Het dier overleed nadat onverlaten vuurwerk in zijn achterwerk hadden gestopt.