Dierenbeul steekt nagel in worstje: katje Rambo sterft SVDL

19 augustus 2018

09u08 35

In Kortenberg is een twee jaar oud katje een enorm pijnlijke dood gestorven nadat het een Zwan worstje opat waarin zich een stevige nagel bevond. Eigenaar Gregory Bruyninckx (22) uit Kortenberg is er het hart van in en probeert online op zoek te gaan naar de dader, vooraleer die meer dierlijke schade zou kunnen aanrichten. "Ik vraag aan de persoon die dit op zijn geweten heeft: wat hebben huisdieren u zo misdaan dat je op zo een idee kunt komen?", zegt Gregory.

"Er zit een dierenbeul in de buurt, enkele huizen verder werd een Golden Retriever een maand terug vergiftigd, het dier kon net op het nippertje gered worden", weet Bruyninckx. "Ik heb een bericht op Facebook geplaatst om erachter te komen wie het deed. Voor hetzelfde geld draait de dader opnieuw een blikje worsten open om er nagels in te steken."

Wie Gregory meer informatie kan geven omtrent het overlijden van Rambo kan terecht op bruyninckx-gregory@hotmail.com.