Dierenbeul sleept slapende puppy bijna 60 meter over stoep Tom Tates

17u57 0 Screenshot YouTube Dieren Bewoners van de Britse kustplaats Gorleston zijn een handtekeningenactie begonnen om te voorkomen dat een dierenbeul zijn in beslag genomen honden weer terugkrijgt. De man sleepte eerder deze week tijdens het uitlaten langere tijd aan een riem een vijf weken oude puppy achter zich aan. Het filmpje dat een ooggetuige ervan maakte heeft geschokte dierenliefhebbers wereldwijd tot tranen toe geroerd.

De man is inmiddels op zijn gedrag aangesproken. Hij heeft van de snelrechter een boete van omgerekend 336 euro gekregen en zijn honden - een aantal Staffordshire bullterriërs - zijn in beslag genomen. Tijdens de behandeling van de zaak gaf de man toe zijn huisdieren onnodig te hebben laten lijden. Hij erkende de slapende puppy bijna 60 meter over het trottoir te hebben getrokken.

Volgens buurtbewoners heeft de man - de ook nog circa 120 euro proceskosten moet betalen, inclusief geld voor de verzorging van de dieren in een asiel - een veel te lichte straf gekregen. Ze vrezen verder dat de man op termijn zijn honden weer terug zal krijgen en in herhaling zal vallen. Inmiddels zijn al meer dan duizend handtekeningen opgehaald om te voorkomen dat de dierenbeul weer voor dieren mag zorgen.

Robert Loombe, de man in kwestie, heeft al gereageerd op de Facebookpetitie. "Ik weet dat ik nu de meest gehate man ben in het graafschap Norfolk (waarvan de gemeente Gorleston deel uit maakt, red.)."

Hij schrijft 'een grote fout te hebben gemaakt en veel spijt te hebben'. "Ik heb een boete gekregen en beloof mijn leven te zullen beteren."Zijn omgeving gelooft daar helemaal niks van."Toen ik hem op zijn gedrag aansprak reageerde hij erg vijandig", klikt ene Jane Barker op Facebook.

