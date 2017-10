Dierenbeul schiet poedel neer met pijl en boog en dumpt hem in vuilnisbak IB

00u30

Bron: The Mirror 1 rv De man richt zijn pijl en boog op het hondje (buiten beeld.) Dieren In China is schokkend beeldmateriaal opgedoken van een man die op straat met pijl en boog een poedel neerschiet terwijl het beestje op de stoep rondloopt.

Te zien is hoe de man eerst het hondje volgt, voor hij hem neerschiet. Daarna trekt hij ruw de pijl uit het lichaam van het hondje en legt buiten beeld nog een keer aan, om daarna opnieuw de poedel neer te schieten.

Dan pakt hij het inmiddels aan zijn verwondingen overleden hondje op en steekt met het kadaver een druk zebrapad over. Niemand houdt hem daarbij tegen, net zoals niemand hem probeerde te stoppen toen hij de hond probeerde dood te schieten. De man dumpt het lijk van de sneeuwwitte poedel uiteindelijk in een vuilnisbak.

Ziek

De afgrijselijke beelden kwamen aan het licht toen de eigenaar van de hond - die maar niet begreep waarom zijn lieveling niet meer naar huis kwam, in de camerabeelden van zijn straat ging kijken om te zien of hij daar een spoor van zijn hond kon terugvinden. De eigenaar, die anoniem wil blijven, zegt dat wat hij op de beelden zag, hem ziek maakte, maar de beelden hielpen hem wel om zijn hond terug te vinden in de vuilnisbak.

Politie kan niets doen

Toen de man de beelden aan de politie liet zien, lieten zij weten dat ze niets konden doen, aangezien het in China niet verboden is om een pijl en boog in huis te hebben. De politie onderzoekt de zaak wel verder. Inmiddels blijkt de dader in hetzelfde woonblok als de eigenaar van de hond te wonen, wat de twee dus buren maakt. Waarom de man tot zulke schokkende daden overging, is vooralsnog niet bekend.

Omdat de beelden zo vreselijk zijn, hebben we besloten ze niet weer te geven.