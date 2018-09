Dierenbeul maait opzettelijk 13 emoes van de weg: 20-jarige verdachte opgepakt HA

22 september 2018

12u53

Bron: News.com.au 0 Dieren De Australische politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een groep emoes opzettelijk te hebben aangereden. De verdachte is een 20-jarige jongeman uit Cowangie, een plaats in het noorden van de provincie Victoria.

De twintiger is gearresteerd en aangeklaagd voor dierenmishandeling en foltering van dieren. Hij wordt ook verschillende verkeersinbreuken ten laste gelegd.

Het filmpje waarin een bestuurder met hoge snelheid met opzet de loopvogels van de weg maait, veroorzaakt massaal veel verontwaardiging Down Under. “F***ing emus!” zegt de man in de video alvorens hij plankgas geeft en tegen de dieren aanrijdt. Hij zou naar verluidt minstens 13 emoes geraakt hebben. Het is echter niet bekend of die de zware klap overleefden.



Een zekere Fabio Galletti plaatste de choquerende video op sociale media met daarbij de oproep om de man te identificeren. Volgens news.com.au herkende een ex-vriendin de autobestuurder en kon die op die manier gearresteerd worden, maar officieel is dat niet bevestigd. De opgepakte verdachte verschijnt op 9 november voor de rechter.

De emoe is na de struisvogel de grootste nog levende vogelsoort ter wereld. De loopvogel leeft vooral in Australië.

Herbekijk hieronder de ophefmakende video. Opgelet: het filmpje bevat schokkende beelden!