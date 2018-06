Dierenasiel Koksijde heeft handen vol met 19 verwaarloosde hondjes Bart Boterman

04 juni 2018

18u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Dieren Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde heeft momenteel de handen vol met 18 verwaarloosde hondjes. De dieren werden vorige week donderdag in Houthulst in beslag genomen bij een illegale fokker. Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden.

"De hondjes zitten vol met klitten, hebben vlooien, wormen en schurft. Een echte schande", zegt manager van het dierenasiel Nique Huypens.

Het gaat hoofdzakelijk om chihahua's, maar ook mopshondjes, shih tzu's en kruisingen. "Het is alle hens aan dek. Onze vrijwilligers komen massaal helpen om de dieren te wassen en te scheren. Voorlopig kunnen we ze nog niet ter beschikking stellen voor adoptie. We moeten zeker zijn dat de dieren in goede gezondheid verkeren. Eens ze op onze website verschijnen, kunnen potentiële baasjes zich aanmelden", aldus Nique.

Twee dierenartsen komen de teefjes deze week nog steriliseren en alle honden chippen. In totaal werden bij de illegale fokker in Houthulst 29 hondjes in beslag genomen. Elf andere hondjes werden naar het dierenasiel in Roeselare gebracht omdat Dierenasiel Ganzeweide niet de capaciteit heeft om alle hondjes op te vangen.