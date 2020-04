Dierenartsen zien hun werk terugvallen met de helft WDw

10 april 2020

14u20

Bron: Belga 1 Dieren De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de dierenartsen in ons land. Dierenartsen die vooral huisdieren behandelen, zagen het aantal patiënten de afgelopen weken dalen tot de helft. Voor jonge dierenartsen die net een eigen praktijk waren opgestart, kan dit zware financiële gevolgen hebben. Over de overdracht van corona op huisdieren maken de dierenartsen zich niet te veel zorgen.

Bij dierenartsen actief in de veeteelt heeft de coronacrisis weinig impact. Bij dierenartsen die vooral huisdieren behandelen, zijn de gevolgen wel groter.

Enkele jonge collega’s die net investeringen deden voor een eigen praktijk, zitten met financiële druk. Voor hen is de steun van de overheid zeer welkom Theo Borgers, voorzitter NGROD



“Wij werken met de nodige restricties en zien minder patiënten”, zegt Theo Borgers, voorzitter van de Orde der Dierenartsen (NGROD). “Ons werkvolume is met de helft gedaald. Veel eigenaars van huisdieren stellen ingrepen uit, maar we verwachten dat ze die na de crisis zullen inhalen. Voor de meeste dierenartsen met een gevestigde praktijk is deze crisis niet onoverkomelijk. Enkele jonge collega’s die net investeringen deden voor een eigen praktijk, zitten wel met financiële druk. Voor hen is de steun van de overheid zeer welkom.”

Niet bang

Dierenartsen zijn niet bang om geconfronteerd te worden met huisdieren die ziek zijn. "Er zijn wereldwijd nog maar een vijftal besmettingen bij dieren vastgesteld, dat is gewoon verwaarloosbaar", zegt Borgers. "De kans dat ik er eentje in mijn praktijk te zien krijg, is echt miniem. Wij zijn wel alerter voor de symptomen, bijvoorbeeld een poes met ademhalingsproblemen, een hoest en koorts. We zijn opgeleid om besmettelijke ziektes te behandelen, dat schrikt ons dus niet af. Bovendien stellen we vast dat mensen heel goed geïnformeerd zijn via de media en zich dus weinig vragen stellen over corona bij huisdieren.”

Lees ook:

Caroline (38) moest twee jobs stopzetten, maar krijgt geen compensatiepremie: “Ik zal mijn auto moeten verkopen” (+)

Baasje besmet met coronavirus? Dan moet kat ook in quarantaine