Dierenartsen willen gek die poes Sprotje in oven stopte achter tralies Victor Schildkamp

10 juni 2018

20u35

Bron: AD 0 Dieren De dierenartsen die een poes verzorgen die door een dierenbeul in Kortrijk in een hete oven is gestopt, worden overstelpt met reacties van mensen die "willen weten waar die gek woont." Zelf laten de artsen het er ook niet bij zitten: zij willen kijken of ze druk op politie en justitie kunnen zetten, om de Oekraïner die de walgelijke daad op zijn geweten heeft de cel in te gooien.

Zelfs uit het noorden van Nederland stromen woedende reacties binnen van dierenliefhebbers die persoonlijk willen afrekenen met de man die woensdagavond de tien maanden oude poes Sprotje in een oven van 200 graden plaatste. "Mensen bellen ons op en zeggen: 'Zeg maar waar hij woont, ik stap meteen in de auto...' We krijgen tal van dat soort reacties", zegt dierenarts Joshua Dutré. "En ik neem het ze niet kwalijk. Maar de politie heeft ons op het hart gedrukt toch maar niet de naam van de man prijs te geven, dan wordt hij gelyncht.'"

Deze man is niet goed bij zijn hoofd. Joshua Dutré, dierenarts

Boete

De dierenbeul lijkt er vooralsnog met een boete vanaf te komen. "Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarbij blijft", zegt Dutré. "Heel Vlaanderen en zelfs ver daarbuiten is hier zó woedend over. Wij onderzoeken nu of wij als belanghebbenden druk kunnen uitoefenen om ervoor te zorgen dat justitie op z'n minst een enorme boete geeft en liefst een gevangenisstraf. Want een ergere vorm van dierenmishandeling is haast niet denkbaar. Deze man is niet goed bij zijn hoofd."



De jonge man die het in zijn dronken hoofd haalde kat Sprotje een kwartier lang in een hete oven te stoppen, woont niet op het adres in Kortrijk waar het gebeurde. Voor zover de artsen weten, waren in het huis jongeren aan het gamen en was de dierenbeul een van de aanwezige mensen in het pand.



Kopjes geven

Met Sprotje gaat het ondertussen beter. "Ze gaat zeker helemaal herstellen", zegt Dutré van Dierenartsen Overleie. "Al gaat dat nog wel weken duren. Ze is echt ontzettend lief. Zelfs na alles wat zij heeft meegemaakt, geeft ze gewoon nog kopjes en spint."



De eigenaar van Sprotje was op het moment van het walgelijke incident waarschijnlijk niet thuis. "Toen hij later hoorde wat er gebeurd was, huilde hij tranen met tuiten", zegt Dutré.



Maar omdat de 'eigenaar' niet de juiste papieren heeft van Sprotje, hoeft ze niet terug naar haar baasje. Gezien de omstandigheden is dat voor de artsen ook geen optie. Dutré en zijn collega's gaan nu bepalen wat er met Sprotje gaat gebeuren. "We gaan een heel goed adoptieadres voor haar zoeken."



De crowdfundingsactie om Sprotje te kunnen verzorgen, is zo'n succes dat al bijna 9.000 euro binnen is. De artsen hebben 500 euro nodig voor haar verzorging. De rest van het geld gaat naar goede doelen.

