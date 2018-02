Dierenartsen staan voor raadsel: leeuwin Bridget krijgt plots manen HA

25 februari 2018

08u40

Bron: The Independent 0 Dieren Een leeuwin met manen. Het is een ongewoon zicht, maar niet voor de medewerkers van de zoo van Oklahoma. Bij leeuwin Bridget groeien er sinds vorig jaar lange haren in de hals en nek. Dierenartsen staan voor een raadsel en hopen de plotse haargroei met bloedanalyses te kunnen verklaren.

Het 18-jarige dier begon er vanaf maart 2017 steeds mannelijker uit te zien, meldt The Independent. Vandaag is het vrouwtje voorzien van een bos manen en lijkt ze eerder op een leeuw. Een oorzaak is nog niet bekend. Dierenartsen hopen met bloedonderzoeken de vermannelijking te kunnen verklaren.

Mannetjesleeuwen krijgen normaal vanaf de leeftijd van één jaar manen door een verhoogde testosteronproductie. Bij vrouwtjesdier Bridget doken de haren vorig jaar plots op, toen ze 18 jaar was.

"Het is ongewoon dat een vrouwelijk dier mannelijke kenmerken ontwikkelt", zegt dierenarts Gretchen Cole van Oklahoma City Zoo. Maar niet uitzonderlijk. Zo bestudeerden wetenschappers in 2011 al Emma, een Zuid-Afrikaanse leeuwin die op 13-jarige leeftijd ineens manen kreeg. Ze ontdekten dat Emma een probleem aan de eierstokken had, waardoor haar testosteronproductie de hoogte inschoot. Na een behandeling van de aandoening verdwenen ook de manen.

De verzorgers van Bridget hopen dat bloedanalyses de oorzaak van de haargroei kunnen verklaren. Ze gaan ervan uit dat een hormonaal probleem aan de basis ligt. Mogelijk wordt haar testosteronproductie ontregeld door een tumor aan de bijnieren.

Tia, de 18-jarige zus van Bridget, verblijft in dezelfde zoo en heeft geen manen.