Dieren leven steeds vaker ’s nachts om de mens te ontwijken IVI

15 juni 2018

09u23

Bron: The Guardian 0 Dieren Uit onderzoek naar de activiteit van 62 diersoorten blijkt dat dieren steeds minder tijd doorbrengen overdag wanneer er mensen in de buurt zijn. De dieren in kwestie , die nochtans geen nachtdieren zijn, worden actiever tijdens de nacht. De verandering in hun patroon heeft niet alleen invloed op de dieren zelf, maar ook op andere soorten.

Onderzoekster Kaitlyn Gaynor van de Universiteit van Berkeley in Californië ziet in de bevindingen een link naar het verleden, want het was pas toen de dinosaurussen waren uitgestorven dat andere dieren het daglicht actief gingen opzoeken. “Nu zijn het de mensen die een angstaanjagende kracht zijn op de planeet en we drijven andere zoogdieren terug de nacht in”, zegt Gaynor.

De verandering naar de nacht heeft veel invloed op de interactie tussen diersoorten. Zo zijn de coyotes in Californië stilletjes aan een ander dieet aan het aannemen. Ze zullen minder dagdieren zoals vogels en eekhoorns eten en meer naar nachtdieren grijpen zoals muizen, ratten en konijnen.

Menselijke activiteit beperken

Gaynor vindt het dan ook een goed idee om op sommige plekken de menselijke activiteit te beperken. Nu worden natuurgebieden al vaak gesloten tijdens het broedseizoen, maar volgens de onderzoekster moeten die gebieden ook op andere momenten ontoegankelijk blijven.



“De kans is groot dat we natuurgebieden volledig moeten vrijhouden van menselijke activiteit om zo de meest kwetsbare diersoorten te beschermen. En voor dieren die hun leven niet kunnen veranderen naar het nachtelijke bestaan of op plekken waar de grotere activiteit van de dieren ’s nacht negatieve gevolgen heeft, zullen we de menselijke activiteit moeten limiteren tot een paar uur per dag zodat we toch nog een beetje daglicht kunnen houden voor de dieren om hun ding te doen.”

'De kans is groot dat we natuurgebieden volledig moeten vrijhouden van menselijke activiteit om de meest kwetsbare diersoorten te beschermen' Kaitlyn Gaynor, onderzoeker

Andere elementen

Het team van onderzoekers heeft data bestudeerd van vorige onderzoeken die gevoerd zijn naar de 62 diersoorten. De activiteit van de dieren werd onderzocht met onder andere bewegingscamera’s, observaties door onderzoekers, trackingsystemen. De onderzoekers hebben de activiteit van de dieren vergeleken met menselijke activiteiten in de buurt, zoals jagen, wandelen, stedelijk lawaai en wegen. Het ene dier ondervindt al meer last van de mens dan het andere, maar in 83 procent van de 141 metingen is een stijging in de nachtelijke activiteit van de dieren vastgesteld.

Hoewel de onderzoekers ervan overtuigd zijn dat de menselijke activiteit de grootste rol speelt in de switch naar het nachtelijke leven van de dieren, voegen ze er ook aan toe dat andere zaken ook een element kunnen zijn, zoals het gebrek aan eten overdag.