Diego, de reuzenschildpad die zo veel seks had dat hij zijn soort van de ondergang redde, mag na 44 jaar op pensioen TT

13 januari 2020

11u52

Bron: BBC, CNN 41 Dieren Op een dag vind je de job van je leven. En mag je na een rijkgevulde carrière en tientallen jaren hard labeur op welverdiend pensioen. Dat is kort samengevat het levensverhaal van de ondertussen meer dan honderd jaar oude reuzenschildpad Diego. Die werd in 1976 naar de Galapagos-eilanden gehaald om er zijn soort, de Chelonoidis hoodensis, van het uitsterven te behoeden via een uitgekiend kweekprogramma. En met succes: 40 procent van alle reuzenschildpadden op het Galapagos-eiland Española hebben hem vandaag als stamvader.

Met z’n veertienen waren ze nog in 1976 op het zuidelijke eiland Española, de reuzenschildpadden van de soort Chelonoidis hoodensis. Daarom zetten natuurbeheerders een ultiem kweekprogramma op poten om de soort van de ondergang te redden: de twee mannetjes en twaalf vrouwtjes werden gevangen en naar een ander eiland gebracht, waarna ook een derde mannetje werd ingevlogen vanuit de dierentuin van San Diego: Diego himself. De reuzenschildpad was ongeveer dertig jaar eerder op de Galapagos-eilanden gevangen om hem naar de zoo te brengen.

Diego kweet zich al snel bijzonder goed van zijn taak en bleek een onstilbare sekshonger te hebben. Bovendien lag de dominante kolos van 80 kilogram erg goed in de markt bij de vrouwtjesschildpadden, die zich maar wat graag door hem lieten bevruchten. Diego plantte zichzelf dan ook tientallen jaren lang voort en zijn stamboom groeide dan ook navenant: DNA-onderzoek uit 2010 bracht aan het licht dat hij ondertussen de stamvader bleek te zijn van ongeveer 800 van de ondertussen 2.000 opnieuw op Española uitgezette schildpadden.

Een succes waar zelfs de natuurbeheerders niet op hadden gerekend. Vrijdag maakten ze bekend dat het kweekprogramma wordt stopgezet omdat de soort zichzelf nu voor minstens honderd jaar zonder veel problemen in stand moet kunnen houden. Diego mag dan ook, samen met de andere deelnemers aan het kweekprogramma, op welverdiend pensioen en zal zelf ook worden vrijgelaten op Española, nadat hij eerst een tijdje in quarantaine moet blijven.