Deze visser heeft geen hengel meer nodig Redactie

01 juni 2019

17u00

Bron: KameraOne 0

Deze Amerikaanse visser gaat even back to basics en toont hoe je een vis vangt met je blote handen. Het enige wat hij nodig heeft is een stuk aas gecombineerd met een perfecte timing. En hup, in een fractie van een seconde haalt hij de vis met zijn blote handen uit het water. En nee het is geen goudvisje, maar een breedbekbaars die tot wel elf kilogram kan wegen. Zo’n baars heeft voor de hengelaars een grote vangst- en voedingswaarde maar deze visser gooit de vis flink terug in het water.