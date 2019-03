Deze varkens luisteren naar Bruce Springsteen: "Ze worden daar rustiger en zelfs vrolijker van” Redactie

26 maart 2019

Kwispelende varkensstaarten in de stal van varkensboer David Martain. Hij zet zes zo’n zes uur per dag muziek op voor zijn varkens. Volgens hem zijn ze dan gelukkiger. Ook experts denken dat muziek wel een positief effect op de gemoedstoestand van de dieren kan hebben. Stress is bovendien nefast voor de kwaliteit van het vlees. Welke muziek het beste is voor de varkens is nog niet bewezen.