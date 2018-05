Deze twee lynxen die tegen elkaar schreeuwen is het grappigste dat je vandaag gaat zien sam

24 mei 2018

09u54

Bron: Mashable 5 Dieren Een video van twee lynxen gaat viraal vanwege het geluid dat ze maken. Het lijkt op menselijk gejammer, wat een heel komisch effect oplevert.

De beelden werden gefilmd door Nicole Lewis bij Avery Lake, dat grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat Michigan. "Dit is zo cool! Wie komt nu zoiets tegen?", hoor je een man zeggen.

De twee dieren lijken verwikkeld in een territoriaal conflict. Volgens National Geographic is het dan normaal is dat ze dan dit soort geluid maken, vooral wanneer het gaat om hun eerste ontmoeting.

In ons land zitten mogelijk ook lynxen. De katachtige die eind vorig jaar in het Limburgse Voeren werd gefilmd, is volgens experts naar alle waarschijnlijkheid een lynx.