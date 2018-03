Deze toeristen zou het angstzweet uitbreken mochten ze zien wat er zich onder hun boot afspeelt KVDS

07 maart 2018

14u27

Bron: Instagram, The Sun 11 Dieren Een natuurfotograaf heeft in het Australische Coral Bay een ongelofelijk beeld gemaakt. Tom Cannon (26) was op uitstap met touroperator Ningaloo Reef Dive and Snorkel toen hij iets opmerkelijks zag in het water, vlakbij de boot van enkele nietsvermoedende toeristen.

“We waren ongeveer 6 kilometer uit de kust”, doet hij het verhaal aan de Britse krant The Sun. Het dier dat hij zag in het water was een gigantische walvishaai, de grootste vis ter wereld. Die wordt gemiddeld 8 meter lang, maar er zijn al exemplaren van 15 meter waargenomen. Cannon drukte af net op het moment dat het dier onder de boot van de pleziervaarders doorzwom. Op het beeld is de haai te zien met opengesperde muil, net onder het wateroppervlak. (lees hieronder verder)

Abandon ship, Whaleshark approaching!

Gevaarlijk was het echter nooit voor de toeristen, want het zijn erg tamme dieren. “Meestal zwemmen ze snel weg als ze iets zien dat bedreigend kan zijn”, vertelt de man die uit Groot-Brittannië komt, maar op zijn 13de naar Australië verhuisde. “De walvishaai brengt de meeste tijd door in de diepten van de oceaan, op plaatsen waar mensen niet zomaar kunnen komen. Man maart tot juli kan je ze echter zien aan het Ningaloo Rif in Coral Bay en Exmouth, in het westen van Australië. En dat is ook wat eerder deze week gebeurde toen we op uitstap waren.”

Het dier was erg nieuwsgierig en bleef 50 minuten vlakbij de oppervlakte zwemmen. “Het was een zeldzame ervaring”, aldus nog Cannon. “Meestal zijn walvishaaien niet zo benieuwd en speels. Doorgaans zwemmen ze gewoon in rechte lijnen op zoek naar voedsel.”