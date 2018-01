Deze tiener trotseert vriestemperaturen om hertje dat in ijs vastzit te redden ep

Bron: THV 11 407 RV Dieren Dit jong hertje heeft zijn leven te danken aan een nobele tiener die de ijzige koude trotseerde in de bossen van het Amerikaanse Cabot. Het dier raakte afgelopen donderdag in de problemen toen het kwam vast te zitten in het ijs van een klein vijvertje. Gelukkig was de 19-jarige Garrett in de buurt om ter hulp te schieten.

Donna Fletcher was samen met haar zoon Charlie Cram dieren aan voederen toen ze een hertje op het ijs hoorde. De vijver was haast helemaal bevroren door de ijskoude temperaturen die ook Arkansas teisteren. Het duo riep de hulp van Charlies zoon Garrett in.

Niet getwijfeld

De vader legt uit waarom ze zo snel besloten dat ze iets moesten doen: “Mijn jongens en ik willen altijd helpen. Familie is ontzettend belangrijk voor ons.” Garrett twijfelde niet, trok snel zijn waterdichte overall aan en ging naar het huis van zijn grootmoeder. Met de hulp van zijn jongste broer Parker en andere familieleden wist Garrett het ijs te trotseren om het hertje te helpen.

Eerst had het beestje schrik van zijn redder en werkte het zich nog meer in nesten in een poging op de vlucht te slaan. Maar als snel gaf het hertje zich over, waarop Garrett het kon vastnemen. “Mijn zonen zijn jagers, maar ze beschikken over flink wat medeleven.”

Even bekomen

Eens het diertje veilig aan wal raakte, liep het niet weg, zoals de familie had verwacht. Maar het hertje bleef even in de buurt om te bekomen. Charlie en familie maakte een klein fort uit paletten, maar de volgende ochtend had het hertje toch de vlucht genomen.