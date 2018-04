Deze slaperige beer heeft nog geen zin in lente lva

07 april 2018

04u52

Bron: The Washington Post, AP, www.nps.gov 0 Dieren De camerabeelden van een zwarte beer in het Amerikaanse Glacier National Park in de staat Montana vertederen dierenliefhebbers overal ter wereld. De beer werd voor het eerst in zijn boomstam gezien op 23 maart en heeft sindsdien nog niet veel uitgestoken. De lente mag dan weliswaar officieel begonnen zijn, deze beer voelt nog niet veel behoefte zijn warm hol voor meer dan enkele minuten te verlaten en een einde te maken aan zijn winterslaap.

De camera's van het nationale park leveren niet meteen actiemateriaal op. Urenlange shoots tonen hoe de beer dan eens tevoorschijn komt om vervolgens minutenlang slaperig voor zich uit te staren, dan eens apathisch wat sneeuw van de boomstam likt en héél af en toe zijn hol verlaat om snel met een veroverde tak weer zijn nest in te kruipen. Kijkers identificeren zich met de beer die al twee weken op de snooze-knop lijkt te drukken.

Men weet niet of het een vrouwelijke of mannelijke beer is en of er welpjes in de boomstam zitten. Hun winterslaap, waarbij ze niet eten en drinken om energie te besparen, kan tot zes maanden duren. Mannetjes kunnen midden maart al uit hun winterslaap ontwaken, terwijl vrouwelijke beren, zeker met welpjes, soms tot begin mei wachten. Deze beer lijkt in ieder geval geen haast te hebben.