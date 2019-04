Deze schimmel roeide al 90 soorten amfibieën uit en hij is nog niet uitgewoed KVDS

01 april 2019

14u07

Bron: New Scientist, Science 0 Dieren Een dodelijke schimmelziekte zou verantwoordelijke te zijn voor het verdwijnen van maar liefst 90 soorten kikkers, padden en salamanders overal ter wereld. Ze sloeg voor het eerst toe in de jaren 80 en zou nog altijd niet uitgewoed zijn. Volgens de onderzoekers zou de aandoening verantwoordelijk zijn voor “het grootste verlies van biodiversiteit door een ziekte ooit waargenomen”.

Dat staat in een nieuw rapport dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Science en dat de impact van de aandoening in kaart bracht. De schimmel luistert naar de wetenschappelijke naam ‘Batrachochytrium dendrobatidis’ en veroorzaakt de infectie ‘chytridiomycose’.

Aardbol

Naast de 90 soorten die al van de aardbol verdwenen, hadden nog 501 andere onder de besmettelijke ziekte te lijden. Dat is goed voor ongeveer 7 procent van alle amfibiesoorten.





De schimmel dook voor het eerst op in Azië en de infectie die ze veroorzaakte verspreidde zich snel, onder meer door de globalisering en de handel in wilde dieren. Een eerste piek van dode dieren was er in de jaren 80 en een tweede volgde in de jaren 00, toen de ziekte Zuid-Amerika bereikte. Voor sommige diersoorten was de ziekte de belangrijkste factor in hun neergang, voor andere was het een extra stressfactor bovenop de klimaatverandering en het verlies van habitat.

De aandoening richtte volgens het onderzoek de meeste schade aan “bij grote en zeldzame kikkers in de natte klimaten van Amerika en Australië”. Intussen vertoont 12 procent van de aangetaste soorten amfibieën tekenen dat ze er weer een beetje bovenop aan het komen zijn, maar bij 39 procent is er nog altijd een achteruitgang merkbaar. En er is risico op nog meer uitbraken van chytridiomycose in nieuwe gebieden, zo waarschuwt de studie.

Hoopgevend

Enigszins hoopgevend is wel dat sommige soorten amfibieën een resistentie aan het ontwikkelen zijn, dat behandelingen met schimmeldodende middelen in sommige gevallen werken en dat er minder nieuwe soorten te lijden hebben onder de aandoening.