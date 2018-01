Deze schattige kitten is eigenlijk de dodelijkste kat ter wereld TK

13u27

Ze worden amper 50 cm lang, wegen niet veel meer dan een zak suiker en je zou ze zo willen knuffelen. En toch is de zwartvoetkat de dodelijkste katachtige ter wereld.

Vergeet tijgers en leeuwen, het is de zwartvoetkat die de titel 'dodelijkste kat ter wereld' verdient. Het dier is de kleinste kattensoort in Afrika (met een lengte van amper 27 tot 50 cm inclusief staart), maar trekt er toch iedere nacht op uit om te jagen. Daarbij azen ze vooral op kleine knaagdieren, maar ook vogels, spinnen en hagedissen. En maar liefst 60 procent van hun aanvallen leiden ook effectief tot een prooi: de beste cijfers van alle katachtigen. Niet slecht voor een dier dat meestal in je handpalm past.

De crew van BBC Earth kon een familie zwartvoetkatten van dichtbij filmen. In de video hieronder zie je perfect waarom hun jachtinstinct zo dodelijk is.