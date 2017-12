Deze opmerkelijke foto's van een kudde baby-olifanten vertellen een triest verhaal FT

07u22 2 Save Elephant Foundation Myanmar

Olifanten die zich verwarmen met grote, kleurrijke, wollen dekens. Het zijn opmerkelijke beelden, maar ze vertellen een triest verhaal. Al deze baby-olifanten zijn onlangs wees geworden. Omdat ze hun ouders zijn kwijtgeraakt door de illegale handel in wilde dieren. Stropers in Myanmar, Zuidoost-Azië, hebben het daarbij niet alleen gemunt op hun ivoren slagtanden, maar ook op hun huid.

De 'Save Elephant Foundation Myanmar' vangt de weesjes op en beschermt hen, onder meer tegen de koude. In het Aziatische land ligt de temperatuur dezer dagen opvallend lager dan normaal in december. Een koufront dat uit China komt, laat het kwik niet hoger klimmen dan 8 graden en dat is ook voor de dieren te fris voor de tijd van het jaar.

De baby-olifanten, die normaal gezien warmte krijgen van hun moeder, moeten het nu dus met grote wollen dekens doen. Medewerkers van de organisatie stoken ook vuurtjes en houden de olifanten warm met stro. De wollen jasjes zijn gemaakt door 'Blankets For Baby Rhinos', een internationale organisatie met breiende leden uit alle windstreken.

Save Elephant Foundation Myanmar

Save Elephant Foundation Myanmar

Save Elephant Foundation Myanmar

Save Elephant Foundation Myanmar

Save Elephant Foundation Myanmar