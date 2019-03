Deze mysterieuze katachtige werd uitgestorven verklaard, maar boswachters zouden hem opnieuw gespot hebben LH

01 maart 2019

Bron: IFL Science 0 Dieren De laatste keer dat de Neofelis nebulosa brachyura, de Taiwanese nevelpanter, in het wild werd gezien was in 1983. Na jarenlang intensief onderzoek werd het mysterieuze dier officieel uitgestorven verklaard in 2013. Recentelijk zouden boswachters hem toch weer gespot hebben in het zuidoosten van Taiwan.

De nevelpanter is een mysterieuze katachtige die zich schuilhoudt in de bossen van Zuidoost-Azië. Deze katachtige was en is voor de wetenschap nog steeds verwarrend. Dit komt door het uiterlijk en het skelet waardoor de panter lijkt op een kruising tussen een grote en een kleine katachtige. De nevelpanter dankt zijn specifieke naam aan zijn wolkachtige vlekken die groter zijn dan die van een gevlekte panter.

Na meer dan dertien jaar zoeken met 400 verschillende camera’s en duizenden infraroodfoto’s, talloze expedities en lokpogingen besloot een team van wetenschappers in 2013 dat de soort uitgestorven was. De voornaamste oorzaken waren de stroperij en het verlies aan wouden op het eiland. De enige nevelpanter die nog overbleef, was een opgezet exemplaar in het Nationaal Museum in de Taiwanese hoofdstad Taipei.

Nu hebben de wetenschappers dus opnieuw een sprankeltje hoop. In januari zouden eerst twee boswachters en vervolgens vier boswachters in de buurt van het plaatsje Alangyi, in het zuiden van het eiland, de mysterieuze katachtige gespot hebben op verschillende tijdstippen. Dat wordt althans beweerd door Kago Cheng-chi, een lokale leider van de inheemse Paiwan-stam.

Een van de patrouilles zou gezien hebben hoe de panter een berggeit besprong vanaf een boom. De andere groep boswachters zou gezien hebben de panter een scooter benaderde en vervolgens weer in de dichte bossen verdween.

Scherpe ogen

Volgens de nieuwssite Taiwan News zijn Taiwanese wetenschappers echter nog terughoudend om het dier meteen al uit de lijst met bedreigde soorten te halen omdat het maar over incidentele waarnemingen gaan. Maar ook volgens de leider van een andere stam, de Bunun, zou het dier zich nog altijd verscholen houden in de bossen. “Ze houden ons nog altijd in de gaten met hun scherpe ogen”, klinkt het.

De Taiwanese nevelpartner is al sinds zijn ontdekking, eeuwen geleden, in een mysterie gehuld. Historische documenten die teruggaan tot de dertiende eeuw, vertellen dat inheemse stammen de pelsen verhandelden in havensteden als Tainan. Behalve van een Japanse antropoloog, wiens verslag al teruggaat tot 1900, is er echter geen enkel ander rapport van een buitenlander die de nevelpanter in levende lijve heeft gezien.

