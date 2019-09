Deze motard redt het leven van jong katje dat verdwaald is op autosnelweg TT

01 september 2019

12u20 71 Dieren Quentin Leroy, een motard uit het Waalse Boussu, wist deze week even niet wat hij zag op de autosnelweg in de buurt van Bergen. Ter hoogte van Frameries reed hij bijna een jong katje aan dat als verlamd in het midden van de autosnelweg zat. Quentin twijfelde niet, stopte op de pechstrook, en redde samen met een andere automobilist het leven van het diertje, terwijl hij alles filmde met zijn helmcamera.

Quentin Leroy maakt vaker filmpjes van zijn motortochten, en kon deze keer vastleggen hoe hij nipt langs een katje reed op de autosnelweg. De jongeman stopte meteen op de pechstrook, stapte van zijn motor, en liep terug naar de plaats waar het diertje op de weg zat. Ook een andere automobilist was ondertussen gestopt, samen signaleerden ze dat andere bestuurders moesten vertragen om het katje niet aan te rijden.

Uiteindelijk kon Quentin het dier oppakken en zo van een gewisse dood redden. Het is de andere automobilist die het katje meenam, aangezien dat voor Quentin moeilijk was op de moto. Bovendien is hij allergisch aan katten. Quentin plaatste de video op sociale media en is nu op zoek naar de bestuurder om hem te vragen wat er met het diertje is gebeurd. Op Facebook werd de video al meer dan 100.000 keer bekeken.