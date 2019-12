Deze maand al 77 schapen doodgebeten in Nederland mvdb

16 december 2019

14u47

Dieren In de afgelopen maand zijn in Nederland 77 schapen doodgebeten. Bijna de helft van die schapen is in de laatste twee weken in Friesland aangevallen. Uit dna-onderzoek op de kadavers moet nog blijken of de dieren zijn aangevallen door een wolf.

Tot half november van dit jaar vielen in totaal 59 schapen ten prooi aan een wolf. Dat er nu met name in het noorden van Nederland ineens zoveel dode schapen zijn, zou kunnen betekenen dat daar een of meer zwerfwolven rondlopen, aldus Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. “Maar het kan ook het werk zijn van honden.”Als vaststaat dat een wolf de schapen heeft gedood, heeft de veehouder recht op een schadevergoeding.

Het is de tijd van het jaar dat jonge wolven hun roedel verlaten op zoek naar een eigen leefgebied. In Duitsland is het aantal roedels flink toegenomen en wolven leggen de afstand naar de grens makkelijk af. Afgelopen weekend is volgens Lelieveld een wolf gezien bij het Nederlands-Limburgse Heijen. De provincie (Nederlands) Limburg houdt er rekening mee dat zich komend jaar een wolf kan vestigen in De Meinweg, een nationaal park tussen Nederland en Duitsland.

