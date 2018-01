Deze labrador moet door aandoening in speciale hoge stoel zitten om te kunnen eten Koen Van De Sype

17u53

Bron: abc News, Inside Edition 0 Facebook Dieren Aanvankelijk wisten de Amerikaanse Tom (31) en Cori (30) Sullivan uit Grand Rapids niet wat er aan de hand was met hun pup Tink. Als de zilveren labrador gegeten had, begon ze elke keer te braken. Het bleek een aangeboren aandoening aan haar slokdarm te zijn. De prognose was niet goed: volgens de dierenarts krijgen honden met de ziekte vaak een spuitje. Maar het koppel besloot kosten noch moeite te sparen om zijn oogappel te helpen.

Tink was negen weken toen de aandoening werd vastgesteld. “Ze bleek last te hebben van oprispingen en die werden veroorzaakt door ‘idiopathische megaoesofagus’. De zenuwbanen tussen haar hersenen en de spieren van haar slokdarm zijn niet ontwikkeld en daardoor kan verlamming ontstaan. Voedsel kan op die manier makkelijk vast komen te zitten”, aldus Tom.

“Mijn oom is dierenarts en vertelde ons dat het er niet goed uitzag”, gaat hij verder. “Dat was best emotioneel voor ons. Maar we besloten uit te zoeken wat we konden doen om het leven van Tink zo aangenaam mogelijk te maken. Want mijn vrouw wilde haar niet opgeven.” (lees hieronder verder)

De labrador krijgt nu twee keer per dag medicatie, die het gezin 82 euro per maand kost. Ze kreeg ook een speciale stoel waarin ze rechtopzittend kan eten. Dat helpt aangezien ze haar keelspieren die ze gebruikt om voedsel door te slikken, niet goed kan gebruiken. Als ze rechtopzit, blijft het voedsel minder snel vastzitten. “Ze vindt de stoel leuk ook omdat ze weet dat ze eten krijgt als we haar erin zetten. Omgekeerd gaat ze er soms ook zelf inzitten als ze honger heeft.” (lees hieronder verder)

Tink eet vier keer per dag en slaapt dan telkens 20 minuutjes in de stoel, zodat het voedsel mooi naar haar maag gaat. Haar baasjes laten haar na elke voederbeurt een boertje doen, zoals een baby, zodat er zo weinig mogelijk lucht in haar slokdarm achterblijft. Want ook dat blijkt te helpen.

Ondanks alles twijfelen Tom en Cori er niet aan om de extra inspanningen te doen. “We zien haar graag en de tijd die we elke dag met haar bezig zijn, is quality time. Dat is een beloning op zich.”

